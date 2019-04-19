В Казахстане организованы патрули туристской полиции

Астана, , 11:46 — REGNUM В Казахстане запущена работа подразделения туристской полиции Министерства внутренних дел страны, сообщил в пресс-службе МИД республики.

В министерстве отметили, что в основной перечень задач туристской полиции будет входить консультирование и информирование туристов, которые интересуются вопросами безопасности.

Подразделения туристской полиции созданы в Нур-Султане, Алма-Ате, Акмолинской, Алма-Атинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Сотрудники подразделений владеют казахским, русским и английским языками.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа 2018 года директор компании Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров заявил, что туристская полиция Алма-Аты нужна для защиты местного населения от иностранных туристов.

Читайте также: Эксперт: туристическая полиция должна защищать население от туристов