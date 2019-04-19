ЕСПЧ упрекнули в замалчивании вины Киева в крушении рейса MH17

Берлин, , 11:37 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до сих пор не принял решения по иску родственников погибших при крушении Boeing MH17 на востоке Украины. Речь идет об иске, который был подан немецким юристом Эльмаром Гимуллой, представляющим интересы родственников жертв катастрофы MH17, ещё в 2014 году с требованием признать украинские власти обвиняются в преступной халатности и выплатить многомиллионные компенсации. Об этом сообщает журналист немецкого журнала Telepolis Флорин Ретцер.

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Как заявил изданию Гимулла, даже через пять лет дело ещё не продвинулось вперёд, и не было принято решение о том, будет ли иск принят или отклонён. Отмечается, что, похоже, ЕСПЧ продолжает отмалчиваться по иску, дожидаясь завершения уголовного расследования Объединённой следственной группы (JIT) и того, что все забудут о вине Киева в катастрофе, чтобы отклонить иск, не объясняя причин.

Журналист обращает внимание на то, что ЕСПЧ по неизвестным причинам засекретил дело по данному иску, несмотря на то, что в 2015 году Гимулла приложил к этому делу дополнительные документы и новые доказательства от Совбеза Нидерландов. Ответа так и не последовало, как и объяснения о том, кто потребовал засекретить дело.

Ответственность за крушение MH17 немецкий журналист возлагает на Киев, который своевременно не закрыл воздушное пространство над востоком Украины. Ретцер считает, что Киев не сделал этого, побоявшись потерять доходы от транзита, которые достигают 200 млн долларов ежегодно.

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Добавим, что в 2016 году Гимулла заявлял о своих опасениях о том, что общественность никогда не узнает, кто в действительности несёт ответственность за сбитый самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года ЕСПЧ опубликовал документ, в котором он уведомляет Москву о жалобах 380 родственников жертв авиакатастрофы. Как следует из заявления, родственники погибших в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году обвиняют Россию в причастности к трагедии. Кроме того, Москва, по их мнению, «не расследовала его или не сотрудничала с другими расследованиями».

Напомним, самолёт Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, погибли. Расследование до сих пор не окончено. Запад возлагает вину в катастрофе на Россию: по версии Нидерландов, самолёт был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», которое ополченцы Донбасса якобы получили от России.