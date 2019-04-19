Ярославль, , 11:29 — REGNUM

В 2018 году в Ярославской области сократилось население всех муниципальных районов и городских округов, кроме Ярославля и Ярославского района. Об этом говорится в отчете Ярославльстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская область Yarregion.ru

Население Ярославля вырослона 643 человека (с 608 079 человек на 1 января 2018 года до 608 722 человек на 1 января 2019-го). Еще быстрее росла численность жителей пригорода — Ярославского района. Он стал лидером по приросту в области — 989 человек (с 63 574 до 64 563).

Во всех остальных районах население сократилось. Второй по величине город области — Рыбинск — недосчитался за год более 2 тыс человек (с 188 678 до 186 575). 734 человека потерял Ростовский район (63 640 62 906), 565 — Гаврилов-Ямский (с 25 912 до 25 347), 516 — Тутаевский (с 56 112 до 55 596), 508 человек — Рыбинский район (с 26 390 до 25 882). Значительные потери у Угличского (423) и Некрасовского (423) районов.

Минимальные потери понесли Борисоглебский (33 человека), Большесельский (66 человек) и Мышкинский (94 человека) районы.

В целом в 2018 году в регионе сохранялась тенденция предыдущих годов — растет население областного центра и пригородов, уменьшается всех остальных территорий.

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