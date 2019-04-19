19 апреля 2019 | Время чтения 7 мин

Марина Каширская, , 12:13 — REGNUM

В воронежском Доме архитектора 18 апреля открылась фотовыставка об истории города «2009. Закат воронежского трамвая», организованная воронежским отделением межрегиональной общественной организации «Город и транспорт». Она приурочена к печальному, но знаменательному для города событию: 10 лет назад, 14 апреля, в Воронеже состоялся последний рейс трамвая.

Трамвай на улице Кольцовской Марина Каширская © ИА REGNUM

Дом архитектора Марина Каширская © ИА REGNUM

Организатором выставки выступила общественная организация «Город и транспорт» Марина Каширская © ИА REGNUM

В экспозицию вошли 35 фотографий, сделанных активистом Андреем Фурсовым в 2009 году. Диспетчерские, депо, пассажиры; новейшие на тот момент вагоны с гордой надписью «80 лет воронежскому трамваю», рельсовый транспорт на улицах города; последние рейсы, разобранные трамваи перед отправкой на металлолом, последние уцелевшие вагоны, брошенные под открытым небом, — в серии снимком запечатлена долгая жизнь и продолжительная агония транспорта, о котором воронежцы до сих пор вспоминают с сожалением.

Зал Дома архитектора Марина Каширская © ИА REGNUM

Воронеж был одним из первых городов в Советской России, где был запущен трамвай, при том, что работы по созданию трамвайной системы начались еще до революции. Однако движение было запущено лишь 16 мая 1926 года — в 2019 году воронежский трамвай мог бы отметить 93-й день рождения. Именно трамвай позволил связать в единую транспортную сеть все районы города, в том числе и отдаленные. Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации трамвайные вагоны и пути были уничтожены — сохранилось только депо. Но в течение двух месяцев после освобождения города, в январе 1943 года, трамваи вновь вернулись на городские улицы.

«С оркестром, при скоплении всего города, в присутствии известного корреспондента Ильи Ильфа открывается воронежский трамвай. Четыре новеньких вагона знаменуют собой начало новой эры в развитии города. Считается, что именно этот момент описан в романе «12 стульев» как запуск старгородского трамвая», — из материалов выставки.

Гости выставки Марина Каширская © ИА REGNUM

В советские годы трамвайное движение в Воронеже активно развивалось — появлялись новые маршруты, до самого конца 1980-х закупались новые вагоны, а трамвай был одним из самых популярных видов транспорта. Даже в 1990-х власти и руководство «Горэлектротранса» пытались обновлять подвижной состав и инфраструктуру.

В начале 2000-х годов городские власти решили, что трамвай городу не нужен: трамвайное движение тогда обвиняли в создании заторов на дороге, бесперспективности и неэффективности, ухудшении экологической обстановки и в том, что они «возят воздух». МУП «Горэлектротранс» с 1990-х годов находился в затяжном кризисе, который обернулся забастовками работников и митингами. Кризис закончился и для предприятия, и для воронежского трамвая плачевно. За несколько лет трамвай был уничтожен, уступив место самому «перспективному» виду транспорта — коммерческим маршруткам. Ситуацию с пробками и экологией это улучшить не помогло.

В коротких подписях автора — завершение 80-летней истории воронежского трамвая Марина Каширская © ИА REGNUM Диспетчерская Марина Каширская © ИА REGNUM

На 1 января 2001 года в Воронеже действовало 20 трамвайных маршрутов, имелось 284 трамвая, общая протяжённость путей составляла 173,8 км. Власти обсуждали проекты по внедрению скоростного трамвая, но в том же году демонтировали первые трамвайные рельсы — на Московском проспекте. В 2002 году закрылось трамвайное депо №2, а следом прекратилось движение трамваев в Отрожку — Железнодорожный район города. В 2003 году закрылось трамвайное депо №3. В последующие годы постепенно сокращалось, а затем закрывалось трамвайное движение, снимались рельсы.

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Андрей Фурсов — автор снимков и куратор выставки Марина Каширская © ИА REGNUM

Андрей Фурсов начал интересоваться трамваями ещё в школьные годы. Снимки, вошедшие в сегодняшнюю экспозицию, он сделал, будучи девятиклассником. Сам он признаётся, что это стало предпосылкой к его будущей общественной работе.

«Я жил на улице Кольцовской, и когда в начале двухтысячных ходил в школу, мимо меня, условно говоря, проезжало десять вагонов за несколько минут. В 2008 году мимо меня проезжал один вагон в лучшем случае. Меня это заинтересовало. Ещё стало интересно, куда исчезли чешские трамвайные вагоны. Я полез в интернет, начал читать историю и понял, что сначала всё было хорошо, а потом стало плохо. Начал разбираться почему и втянулся в эту тему», — рассказывает Андрей Фурсов.

Материалы выставки Марина Каширская © ИА REGNUM

15 апреля 2009 года, десять лет назад, трамвайное движение в Воронеже было полностью прекращено. Рельсы с улиц срезали еще в течение года, трамвайные вагоны отправили на утилизацию. «Воронежгорэлектротранс» прекратило свое существование в 2015 году, после многолетней процедуры банкротства.

«Посыл этой выставки довольно простой: с одной стороны, он в том, что нужно знать историю своего города и любить её, а с другой — в том, что к управлению городом должны приходить люди, которые понимают, как развивается современный мир и что нельзя в 21-м веке в таком городе, как наш, говорить на чёрное, что оно белое и наоборот. Когда снимали первые трамвайные линии, говорили, что трамваи — экологически грязный вид транспорта, что он никого не возит и так далее. Люди, видимо, не понимали, что во всём мире это современный, развивающийся вид транспорта. Поэтому к управлению городом должны приходить люди компетентные и разбирающиеся в современных тенденциях, тогда у нас будет меньше таких выставок и меньше поводов вспоминать о чём-то, требующем восстановления», — отмечает куратор выставки.

Фотовыставка «2009. Закат воронежского трамвая» Марина Каширская © ИА REGNUM

Гости делятся впечатлениями о выставке Марина Каширская © ИА REGNUM Надпись на вагоне: «80 лет воронежскому трамваю» Марина Каширская © ИА REGNUM

Проблемы трамваев и троллейбусов — больная тема не только для Воронежа, но и для соседних регионов ЦФО. Электротранспорт, на обновление которого требуются немалые средства, повсеместно объявляют убыточным и непопулярным. Протесты активистов и общественников, ратующих за экологичный городской транспорт, остаются без внимания. В Липецке в 2017-м прекратили существование троллейбусы. В Белгороде слухи о продаже всего троллейбусного состава появились в 2017 году, а в 2018-м, после своего переизбрания, мэр Константин Полежаев заявил, что троллейбусы точно ликвидируют. Мотивировал решение он тем, что белгородские троллейбусы — слишком дорогой в обслуживании и изношенный вид транспорта. В январе 2019 года Полежаев ушёл в отставку, а его преемник пообещал троллейбусы не трогать. Куряне боятся повторить судьбу Воронежа: несколько лет подряд мэрию обвиняли в планомерном уничтожении трамваев, их регулярно «отключали» за долги. Андрей Фурсов считает, что для спасения городского транспорта нужна регулярная и активная работа.

«Нужно проявлять активность, проводить мероприятия, проводить лекции, общаться со СМИ, доносить свою позицию, участвовать в рабочих группах. Сейчас у некоторых наших соседей предстоят выборы губернаторов — можно включиться в предвыборную повестку, активно в этом участвовать и сохранить транспорт. Ничего другого, кроме активной общественной работы других инструментов нет. Если власть видит, что никому это не нужно, нет никакого противовеса со стороны общества в принятии некомпетентных решений, то, естественно, это будет происходить.

Если есть реальный противовес, то это можно остановить, развернуть, донести свою позицию. Например, в Липецк привезли 15 трамвайных вагонов из Москвы, бесплатно передали. Это очень большое подспорье для города и тоже хороший актив, которым можно распоряжаться. У нас недалеко есть Старый Оскол, где трамвай поддерживается в прекрасном состоянии для Черноземья, и поехать посмотреть, как работают такие предприятия, обменяться опытом, тоже, мне кажется, — важная задача для городских властей и для общественников», — считает Фурсов.

Выставка состоит из 35 фотографий, сделанный Андреем Фурсовым в 2009 году Марина Каширская © ИА REGNUM

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Общественник уверен, что в Воронеже рельсовый транспорт необходим. Даже когда городские власти заявляли, что трамваи «возят воздух», воронежцы активно пользовались этим видом транспорта. Город растёт, и возвращение трамваев могло бы значительно сократить время, которое воронежцы проводят в пути. В качестве примера Фурсов предлагает взять трамваи в Москве и Санкт-Петербурге, а пока сосредоточиться на сохранении уже имеющейся транспортной сети.

«Сегодня мы говорим о том, что необходимо строить рельсовый транспорт, рассматриваются разные варианты, но восстановить что-то, построить с нуля — гораздо сложнее, чем сохранить то, что уже есть. Сегодня таким активом города выступает троллейбус, который тоже находится в очень плохом состоянии», — отметил Андрей Фурсов.

Верхний ряд — ушедшие «в утиль» трамваи в депо. Нижний ряд — транспорт на улицах города Марина Каширская © ИА REGNUM

Выставка будет работать до 12 мая Марина Каширская © ИА REGNUM

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