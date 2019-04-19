«Единая Россия»: надо мотивировать граждан на раздельный сбор мусора

Челябинск, , 11:21 — REGNUM «Единая Россия» предлагает Правительству меры по стимулированию граждан и региональных властей к переходу на раздельный сбор отходов. В их числе — возврат средств гражданам, осуществляющим раздельный сбор мусора, снижение тарифа путем установления вычетов, а также выделение средств на рекультивацию полигонов в приоритетном порядке тем регионам, которые не создают новые свалки, а занимаются переработкой отходов. Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на дискуссионной площадке «Эффективная система обращения с отходами» Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

«Надо мотивировать граждан к раздельному сбору отходов с помощью льгот. Мы считаем необходимым определить порядок возврата средств гражданам, осуществляющим раздельный сбор мусора. Региональный оператор продает мусор, который уже становится сырьем, и зарабатывает на нем. Значит, часть этих средств он должен вернуть человеку», — заявил Бурматов.

Также участники дискуссионной площадки выступают за применение дифференцированного подхода к определению нормативов накопления, продолжил Бурматов.

«Когда люди осуществляют раздельный сбор мусора, часть отходов идет не на полигон, а на переработку. Значит, норматив накопления должен быть для них меньше, плата за вывоз ТКО тоже должна быть меньше. Еще одно предложение — предусмотреть для них вычет из тарифа оплаты за негативное воздействие на окружающую среду», — отметил координатор партпроекта.

Участники дискуссии рассмотрели и способы стимулирования региональных властей к переходу к раздельному сбору отходов. В частности, средства на рекультивацию полигонов предлагается выделять в первую очередь тем субъектам РФ, которые не создают новые свалки. «Ежегодно из федерального бюджета в регионы направляются большие средства на строительство мощностей по мусоропереработке и утилизации отходов. Зачастую складывается ситуация, когда вместо одной свалки, скажем, в центре города, которую закрывают, появляется новая, но уже в другом месте. Затем регион просит рекультивировать и ее. Мы же предлагаем деньги на рекультивацию давать в приоритете тем, кто не плодит новые свалки, а занимается раздельным сбором, переработкой и вторичным использованием отходов», — отметил Бурматов. Парламентарий подчеркнул, что без внедрения предложенных механизмов стимулирования раздельного сбора и переработки мусора невозможно достичь исполнения поручения Президента России Владимира Путина по достижению уровня 60% переработки отходов. «Если не будет раздельного сбора, то не будет такого уровня переработки», — резюмировал Бурматов.

Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.