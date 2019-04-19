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Компания SPC Group провела обучающие семинары для сотрудников-инвалидов

Общество

Специальные лекции были организованы с целью повысить профессиональную уверенность сотрудников с ограниченными возможностями

Сеул, 19 апреля 2019, 11:22 — REGNUM  В преддверии Дня инвалидов в Южной Корее представители фонда SPC Happy Foundation провели двухдневные специальные лекции по технологии изготовления хлебобулочных изделий и кофе для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей фонда.

Цель данных лекций заключалась в том, чтобы повысить профессиональную уверенность сотрудников c ограниченными возможностями, работающих в пекарнях Soul Bakery и Happy Bakery & Café, принадлежащих компании SPC Group.

Известно, что лекции по приготовлению кофе для десяти сотрудников Happy Bakery & Café читали приглашенные бариста из сети кофеен Coffee@works. А для пятнадцати сотрудников с ограниченными возможностями в пекарне Soul Bakery лекцию провели представители сети пекарен Paris Baguette.

«Я был очень впечатлен работой людей с ограниченными возможностями во время проведения лекций. Впредь, я бы хотел и дальше помогать инвалидам радоваться и гордиться своей работой», — сообщил один из бариста сети кофеен Coffee@works.

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