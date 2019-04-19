Челябинск, , 11:17 — REGNUM Модератор дискуссионной площадки «Экологическое воспитание и эковолонтерство» Всероссийского экологического форума «Чистая страна», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев подчеркнул важность экологического просвещения населения, в том числе детей.

Открывая работу площадки, Валуев отметил важность темы экологии для жителей России.

«Отсутствие знаний, отсутствие понимания, что такое экология — это большая утрата. Эта та утрата, которую мы должны восполнить, это требует немедленного решения», — отметил он.

Модератор площадки напомнил, что в недавнем прошлом в нашей стране была система экологического воспитания, образования. «Уже с двухлетнего возраста надо и на государственном уровне, и на семейном уровне вводить экологическое понимание, что такое пластиковая бутылка, стекло, бумага, сколько времени потребуется на утилизацию, переработку», — отметил Валуев.

Он также подчеркнул важность поддержки некоммерческих организаций, которые занимаются вопросами экологии. «Сегодня этот вопрос один из самых важных и очень интересует людей, которые в принципе хотят заниматься экологией: как их будет поддерживать государство», — указал он.

Валуев добавил, что сегодня НКО крайне нуждаются в знаниях о том, как можно внести свой вклад в экологию, какие возможности есть с точки зрения государства для активистов.