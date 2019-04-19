Аэропорт во Владикавказе назовут в честь чемпиона Олимпиады Сослана Андиева

Владикавказ, , 11:14 — REGNUM Аэропорт в Северной Осетии может получить собственное имя. Депутаты парламента решили назвать его в честь олимпийского чемпиона и их коллеги Сослана Андиева.

С предложением увековечить имя прославленного североосетинского спортсмена парламентарии намерены обратиться в общественную палату РФ. Рассмотрение вопроса включено в повестку сессии парламента, которая состоится на следующей неделе.

«Процедура сложная. Существует ряд мер, которые нужно принять, в частности обратиться в общественную палату Российский Федерации», — цитирует представителя «Единой России» Тимура Ортобаева «Кавказ.Реалии».

Как сообщало ИА REGNUM, Сослан Андиев являлся депутатом парламента Северной Осетии трех созывов. Первый двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Северной Осетии умер в декабре 2018 года в возрасте 66 лет от осложнения после операции.

Тогда же, в декабре, председатель парламента РСО-Алании Алексей Мачнев выдвинул инициативу о присвоении имени спортсмена аэропорту во Владикавказе. Ранее в рамках конкурса «Великие имена России» жители субъектов РФ выбрали имена для аэропортов в своих регионах методом голосования.

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