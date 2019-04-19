Пятница, 19 Апреля 2019 года
14:50:50 МСК

В Москве провели встречу противники новой линии метро

Общество

Они собирают подписи

Москва, 19 апреля 2019, 11:09 — REGNUM  В Москве прошла встреча жителей районов юго-запада столицы, не согласный с проектом строительства новой Коммунарской линии метро, сообщает портал activatica.org.

Читайте также: Подсчёт голосов показал перевес противников новой линии метро Москвы

Мероприятие посетили сотни граждан. Оно было оформлено как встреча с депутатом Государственной думы РФ Борисом Чернышовым (ЛДПР), поскольку «иным путём согласования на пикеты или митинги получить не удаётся».

На встрече объявили, что сейчас формируются списки москвичей, которых не устраивает проект. В ближайшее время их планируют передать префекту Юго-Западного административного округа.

Читайте также: Участник слушаний указал ошибки развития метро Москвы

Ранее в трёх районах юго-запада — Гагаринском, Академическом и Ломоносовском — жители показали несогласие с проектом на прошедших публичных слушаниях. Коммунарская линия метро должна соединить Троицк и другие места Новой Москвы с центром города. Горожане недовольны северным участком — от станции «Улица Новаторов» до «Севастопольского проспекта», который доводит ветку до Калужско-Рижской линии и МЦК.

Противники проекта отмечают отсутствие практической пользы для юго-востока, уже имеющего развитую транспортную инфраструктуру. В то же время, строительные работы могут создать неудобства для населения и создают риски, по мнению горожан, для фундаментов и стен домов.

Читайте ранее в этом сюжете: «С жаром»: власти Москвы получили отпор на слушаниях по новой ветке метро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить