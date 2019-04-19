В Москве провели встречу противники новой линии метро

Москва, , 11:09 — REGNUM В Москве прошла встреча жителей районов юго-запада столицы, не согласный с проектом строительства новой Коммунарской линии метро, сообщает портал activatica.org.

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Мероприятие посетили сотни граждан. Оно было оформлено как встреча с депутатом Государственной думы РФ Борисом Чернышовым (ЛДПР), поскольку «иным путём согласования на пикеты или митинги получить не удаётся».

На встрече объявили, что сейчас формируются списки москвичей, которых не устраивает проект. В ближайшее время их планируют передать префекту Юго-Западного административного округа.

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Ранее в трёх районах юго-запада — Гагаринском, Академическом и Ломоносовском — жители показали несогласие с проектом на прошедших публичных слушаниях. Коммунарская линия метро должна соединить Троицк и другие места Новой Москвы с центром города. Горожане недовольны северным участком — от станции «Улица Новаторов» до «Севастопольского проспекта», который доводит ветку до Калужско-Рижской линии и МЦК.

Противники проекта отмечают отсутствие практической пользы для юго-востока, уже имеющего развитую транспортную инфраструктуру. В то же время, строительные работы могут создать неудобства для населения и создают риски, по мнению горожан, для фундаментов и стен домов.

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