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Законопроект, освобождающий матпомощь студентам от НДФЛ, внесен в Госдуму

Общество

И аспирантов

Законопроект, освобождающий матпомощь студентам от НДФЛ, внесен в Госдуму
Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

Москва, 19 апреля 2019, 10:22 — REGNUM  Законопроект, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ при оказании им материальной помощи, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

«После детальной проработки вопроса мною разработан проект закона, который, в случае принятия, освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тыс. рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам», — сообщила Яровая.

На проблему налогообложения выплат матпомощи обратил внимание в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения.

По данному вопросу в Госдуму обращался и Госсовет — Хасэм Республики Адыгея.

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