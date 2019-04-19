Установку алкозамков в столичных такси назвали преждевременной мерой

Москва, , 12:07 — REGNUM Столичный рынок такси пока не готов к внедрению алкозамков в автомобили, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. Он отметил, что сейчас на рынке такси созданы все условия для работы нелегальных перевозчиков, и внедрение алкозамков приведёт к неизбежному подорожанию стоимости поездки и увеличит спрос на услуги тех, кто работает «в тени».

Алкозамок — это технология, которая не даёт запускать двигатель водителю, если выявит превышение алкоголя более 0,2 промилле. Механизм встроен в систему зажигания автомобиля и действует, когда водитель подул в специальный мундштук.

Стоимость одного такого алкозамка колеблется в размере от 30 до 40 тысяч рублей, и расходы на такие технические средства перевозчику придётся взять на себя.

«Идея здравая, но преждевременная. Это создаст дополнительную нагрузку на пассажиров, и она будет обоснована только если алкозамки будут на всех автомобилях. В противном случае решение будет носить выборочный характер, ударит по цене и создаст условия и выгоду работать нелегально», — считает Илья Зотов.

По его словам, в систему современных такси необходимо внедрить сразу несколько важных технических составляющих — это и алкозамки, и онлайн-терминалы для оплаты, а также тахографы и способ идентификации водителя. Однако вместо того, чтобы под каждую инициативой воплощать свой технический способ, необходимо на федеральном уровне продумать единое техническое решение, и уже его внедрять.

«Мы считаем, что все эти решения нужно выполнить в одном техническом инструменте, то есть в один прибор внедрить и тахограф, и алкозамок, и систему идентификации водителя, так как многие водители ездят не по своим правам, не говоря уже о разрешении. Тогда это будет недорого и необременительно для водителя и не будет способствовать тому, что стоимость поездки вырастет», — заключил он.

Напомним, ранее в Мособлдуме предложили обсудить возможность законодательно обязать устанавливать алкозамки на водные мотоциклы для предотвращения ЧП на воде, возникающих из-за управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Комментируя данную инициативу, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») не исключил возможности обсуждения данной темы с коллегами из Московской областной думы.

«Прежде всего, нужно понять, насколько эта проблема актуальна для Москвы. Кстати, к нам регулярно обращаются москвичи с предложением обязать устанавливать алкозамки в такси. Это действительно важный вопрос, посколько сегодня всё больше жителей и гостей нашего мегаполиса пользуются услугами такси, — заявил Шапошников.

Парламентарий добавил, что депутаты Московской городской думы готовы подключиться к поиску законодательных путей решения данного вопроса.