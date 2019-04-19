Страховая компания Samsung окажет образовательную поддержку инвалидам

Сеул, , 09:59 — REGNUM Южнокорейская страховая компания Samsung Fire & Marine Insurance подписала меморандум о взаимопонимании с министерством образования и Обществом инвалидов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Известно, что данное соглашение направлено на социальное развитие учащихся, повышении социальной осведомленности и расширение возможностей людей с ограниченными возможностями.

На церемонии подписания меморандума, которое состоялось в средней школе для девочек Сэхва, расположенной в Сечхо-гу города Сеула, присутствовали министр образования Ю Ын Хе, директор Samsung Fire & Marine Insurance Чхве Ён Му и генеральный директор Общества инвалидов Ли Су Сон.

В рамках подписанного документа, страховая компания планирует выпустить образовательные видео ролики и телесериал для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, компания намерена продолжать принимать участие в мероприятиях «Pocco a Pocco» и «Viva Chember Ensemble» и оказывать поддержку музыкального образования молодежи с ограниченными возможностями.

«Samsung Fire продолжит осуществлять различные образовательные и культурные мероприятия по расширению возможностей инвалидов, чтобы люди с ограниченными возможностями могли стать членами достойного общества», — сообщил директор компании Чхве Ён Му.