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Сотни рейсов отменены в аэропорту Гуанчжоу на юге Китая из-за ливней

Общество

К 11:30 по местному времени 19 апреля 104 рейса были отменены

Гуанчжоу, Китай, 19 апреля 2019, 09:51 — REGNUM  Из-за сильной грозы в провинции Гуансдун на юге Китая отменено 104 авиарейса, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

К 11:30 по местному времени 19 апреля 104 рейса были отменены в Байюньском международном аэропорту города Гуанчжоу. Еще 66 рейсов были отложены. Власти аэропорта сообщили, что это связано с сильнейшими ливнями. Когда будут осуществлены отложенные рейсы не сообщается.

Напомним, что в связи с мощными ливнями, китайские метеорологи объявили «синий» уровень погодой опасности. Мощые ливни обрушатся на провинции Цзянси, Фуцзянь, Гуандун, Ганьсу, Шаньси и Сычуань, а также на Тайвань и Тибет.

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