Казахстан и КНР приступили к строительству селезащитной плотины на Хоргосе

Астана, , 09:48 — REGNUM Китай и Казахстан приступили к строительству совместной селезащитной плотины «Чукурбулак» на реке Хоргос. Об этом заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, сообщили в пресс-службе комитета.

По его словам, 18 апреля в Панфиловском районе Алма-Атинской области Казахстана состоялась официальная церемония открытия начала строительства плотины.

Нурахметов добавил, что проект направлен на защиту от селевой и паводковой опасности объектов международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2018 года бывший министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что стоимость строительства селезащитной плотины на реке «Хоргос» составит 11,7 млрд тенге (2,21 млрд рублей по курсу на 30 мая).

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