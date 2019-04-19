В Северо-Казахстанской области ожидают вторую волну паводков

Петропавловск, Казахстан, , 09:33 — REGNUM В связи со второй волной паводков в зоне риска подтопления остаются 18 регионов Северо-Казахстанской области, заявил 19 апреля начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в населённых пунктах, оказавшихся в зоне риска, находится 854 дома, в которых проживают 3504 человека. По данным республиканского государственного предприятия «Казгидромет», в настоящее время в притоках Ишима наблюдается снижение уровня воды.

Глава областного филиала «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сказала, что вода приходит с рек Акмолинской области, и пик второй волны паводка ожидается 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер заявил, что с начала паводка в республике было задействовано 754 человека, 215 единиц техники, 37 мотопомп и 14 плавательных средств.

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