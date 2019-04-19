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Вышел специальный ролик про будущую игру Borderlands 3

Общество

Игра должна выйти в продажу 13 сентября 2019 года

Сан-Франциско, США, 19 апреля 2019, 09:20 — REGNUM  Студия Gearbox Software опубликовала новый рекламный ролик предстоящей игры Borderlands 3. Видео было размещено 18 апреля на YouTube-канале проекта.

В трейлере раскрыты новые детали сюжета и показаны возможности некоторых песонажей. Релиз игры запланирован на 13 сентября 2019 года, третья часть популярного шутера (игра в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) станет эксклюзивом онлайн-магазина Epic Games Store.

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Напомним, игры серии Borderlands отличаются наличием функции процедурной генерации оружия и иных игровых предметов. Первая часть вышла в октябре 2009 года.

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