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Отстраненный Верховный судья Нигерии нарушал закон — трибунал

Общество

Трибунал по профессиональной этике признал Уолтера Онногена виновным в сокрытии части своих доходов

Абуджа, 19 апреля 2019, 08:54 — REGNUM  Отстраненный от поста Верховного судьи Нигерии Уолтер Онноген нарушал правила декларирования активов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное постановление трибунала Нигерии от 18 апреля.

Судья был отстранен от должности по инициативе президента Нишерии Мухаммаду Бухари в январе 2019 года. Это повлекло за собой обвинения правительства во вмешательстве в правосудие.

Трибунал по профессиональной этике признал Онногена виновным в сокрытии части своих доходов.

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