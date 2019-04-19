Сотрудники ABL Life оказали помощь инвалидам в южнокорейском Кванджу

Кванджу, Южная Корея, , 08:50 — REGNUM Сотрудники южнокорейской страховой компании ABL Life провели волонтерское мероприятие в одном из заведений для инвалидов в городе Кванджу. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 18 апреля 36 сотрудников компании посетили центр для людей с ограниченными возможностями «Фонд помощи детям» для оказания помощи в повседневных делах центра, детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности, с прогулками и приемом пищи и так далее.

Известно, что представители компании ABL Life ежемесячно проводят добровольные волонтерские мероприятия для оказания помощи нуждающимся, в том числе и людям с ограниченными возможностями.