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Сотрудники ABL Life оказали помощь инвалидам в южнокорейском Кванджу

Общество

В добровольных мероприятиях приняло участие 36 сотрудников компании

Кванджу, Южная Корея, 19 апреля 2019, 08:50 — REGNUM  Сотрудники южнокорейской страховой компании ABL Life провели волонтерское мероприятие в одном из заведений для инвалидов в городе Кванджу. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 18 апреля 36 сотрудников компании посетили центр для людей с ограниченными возможностями «Фонд помощи детям» для оказания помощи в повседневных делах центра, детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности, с прогулками и приемом пищи и так далее.

Известно, что представители компании ABL Life ежемесячно проводят добровольные волонтерские мероприятия для оказания помощи нуждающимся, в том числе и людям с ограниченными возможностями.

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