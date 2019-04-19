Пятница, 19 Апреля 2019 года
08:59:52 МСК

Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник

Общество

Рекомендуется одеваться многослойно

Москва, 19 апреля 2019, 08:39 — REGNUM  В Москве ожидается потепление. Но, несмотря на позитивные прогнозы синоптиков, столичный Департамент здравоохранения рекомендуют москвичам не расслабляться и одеваться многослойно, передаёт АГН «Москва».

По мнению медиков, весна — коварное время года для здоровья, многие граждане простужаются именно в это переходный период. Поэтому на пикник следует прихватить с собой тёплые вещи — шапку, шарф и куртку.

Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.

Читайте также: В выходные в Москве установится тёплая и солнечная погода

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в предстоящие выходные дни (20−21 апреля) установится тёплая и солнечная погода, ветер слабый.

Развитие сюжета: Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить