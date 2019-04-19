Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник

Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве ожидается потепление. Но, несмотря на позитивные прогнозы синоптиков, столичный Департамент здравоохранения рекомендуют москвичам не расслабляться и одеваться многослойно, передаёт АГН «Москва».

По мнению медиков, весна — коварное время года для здоровья, многие граждане простужаются именно в это переходный период. Поэтому на пикник следует прихватить с собой тёплые вещи — шапку, шарф и куртку.

Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в предстоящие выходные дни (20−21 апреля) установится тёплая и солнечная погода, ветер слабый.

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