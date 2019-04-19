Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры Transistor

Кэри, США, , 08:21 — REGNUM Онлайн-магазин компании Epic Games начал бесплатную раздачу видеоигры Transistor. Соответствующая новость была опубликована 18 апреля на сайте сервиса.

Transistor представляет собой научно-фантастическую игру в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции), позволяющую геймеру погрузиться в мир футуристического мегаполиса. Главный персонаж игры сражается с помощью странного оружия необычного происхождения. Игру можно будет бесплатно скачать до 2 мая 2019 года.

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Напомним, релиз Transistor состоялся 20 мая 2014 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, tvOS и ПК. Разрабатывала игру студия Supergiant Games, известная геймерам по таким проектам, как Hades, Pyre и Bastion.

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