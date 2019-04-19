Стало известно, почему писателя Быкова перевели на лечение в Москву

Москва, , 08:15 — REGNUM Писателя Дмитрия Быкова, который несколько дней назад был госпитализированного в больницу в Уфе в тяжелом состоянии, перевезли на лечение в Москву. Это было сделано по просьбе родственников журналиста.

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«Решение о его перевозке в Москву было принято по просьбе родственников, которые пояснили, что в столице им было бы удобнее за ним ухаживать», — приводит РИА Новости слова источника в городском отделе здравоохранения.

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Писатель Дмитрий Быков доставлен на лечение в Москву

Родные и друзья Быкова выразили благодарность уфимским врачам за своевременно оказанную помощь. Теперь интенсивным лечением писателя займутся медики одной из столичных клиник.

Как сообщало ИА REGNUM, писатель Дмитрий Быков был 16 апреля госпитализирован в Уфе, куда он приехал, чтобы прочитать лекцию. В больницу он попал с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Медики оценили его состояние здоровья как стабильно тяжёлое. Позднее врачи ввели писателя в медикаментозную кому. Писатель подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.