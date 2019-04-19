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Исторический музей 21 апреля можно будет посетить бесплатно

Общество

Свободный вход для всех желающих

Исторический музей 21 апреля можно будет посетить бесплатно
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Исторический музей. Москва

Москва, 19 апреля 2019, 08:08 — REGNUM  В Москве 21 апреля вход в Исторический музей на Красной площади будет бесплатным. Такой подарок сделали столичные власти в честь Дней исторического и культурного наследия, сообщается на портале градоначальника.

Кроме Исторического музея москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить Музей Отечественной войны 1812 года, музей «Палаты бояр Романовых» на Варварке и выставочный комплекс на площади Революции.

На этих площадках для свободного посещения будут открыты все постоянные и временные экспозиции.

Подробнее: В Москве стартовали Дни исторического и культурного наследия

Как сообщало ИА REGNUM, Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая.

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