Facebook: миллионы паролей Instagram хранились в незашифрованном виде

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Социальная сеть Facebook хранила «миллионы» паролей пользователей Instagram в незашифрованном виде. Об этом 19 апреля сообщил портал Engadget.

Это выяснилось в результате внутреннего расследования, которое провела сама компания. Соответствующее сообщение администрация Facebook разместила в своей ежемесячной публикации в блоге. Она подчеркнула, что расследование показало: хранимые в таком виде пароли не были использованы кем-то ненадлежащим образом.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook «непреднамеренно» собрала пароли и контактные данные электронных почтовых ящиков около 1,5 млн пользователей. Компания призналась в этом после того, как журналисты выяснили, что соцсеть просит некоторых пользователей предоставить пароли к электронной почте.

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