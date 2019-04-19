В выходные в Москве установится тёплая и солнечная погода

Москва, , 07:51 — REGNUM В Москве в предстоящие выходные дни (20−21 апреля) установится тёплая и солнечная погода, ветер слабый. Температура воздуха будет выше нормы на 1−1,5 °С, передают Метеоновости.

В субботу, 20 апреля, температура воздуха ночью в Москве составит +2.+4 °С. Днем температура будет повышаться до +12.+14 °С. Ветер юго-западный. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 21 апреля (в Вербное воскресенье), сохранится такая же тёплая погода. Днём воздух прогреется до +10.+15 °С. Местами ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное в выходные дни в столице давление высокое — 756−759 мм. рт. ст.

Читайте также: В Москве 18 апреля ожидается до +12 градусов

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают, что предстоящее лето в России будет тёплым, температурные показатели будут находиться в пределах нормы.

Подробнее: Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Читайте развитие сюжета: 19 апреля в Москве ожидается до +12 °С