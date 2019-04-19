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Израиль попросил Украину выдать подозреваемого в интернет-наркоторговле

Общество

Задержанный имеет гражданство Израиля и США

Киев, 19 апреля 2019, 07:51 — REGNUM  Киевские правоохранители получили запрос от Израиля на выдачу гражданина, подозреваемого в организации крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков, сообщили 18 апреля в пресс-службе прокуратуры Киева, сообщается на сайте ведомства.

Некий Амос Дов Сильвер, имеющий гражданство США и Израиля, был задержан в Киеве в марте 2019 года.

«Его обвиняли в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних в использование опасных наркотиков и участие в других преступлениях», — сказано в сообщении.

Поскольку данные преступления являются экстрадиционными и у них не закончился срок давности, украинская прокуратура обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного на срок 60 суток для решения вопроса касательно его экстрадиции в Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине были арестованы 32 человека, которых подозревают в создании мощной группировки, торговавшей наркотиками. Ежемесячный оборот группировки составлял более $373 тыс. Во время обысков было изъято около 2 тонн различных наркотиков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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