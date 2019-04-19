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Борцы с изменением климата намерены провести акцию в аэропорту Лондона

Общество

Если им позволит полиция

Борцы с изменением климата намерены провести акцию в аэропорту Лондона
Magnus Bråth
В аэропорту «Хитроу»

Лондон, 19 апреля 2019, 07:37 — REGNUM  В Великобритании активисты, требующие правительство отреагировать на угрозу изменения климата, планируют провести акции протеста в аэропорту «Хитроу», сообщает 19 апреля The Guardian.

Инициаторы акций протеста объявили о своем желании продолжить манифестации в самом оживленном аэропорту Евросоюза.

Активисты будут использовать целый спектр методов «давления» на правительство, в числе которых сидячие забастовки у достопримечательностей столицы, а также у оживленных автомагистралей.

«Протестующим следует ожидать решительных ответных действий со стороны правоохранительных органов. Мы полны решимости поддержать работу аэропорта», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, акции протеста в Лондоне продолжаются несколько дней, митингующие требуют от властей ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой изменения климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Британская полиция задержала в Лондоне более 100 экологических активистов

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Международные соглашения по климату и их последствия
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