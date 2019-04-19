WWF отметил успехи Танзании по запрету использования пластика

Додома, , 07:23 — REGNUM Всемирный фонд дикой природы (WWF) высоко оценил решение Танзании об отмене использования пластика. WWF намеревается помогать правительству Танзании в сфере обеспечения контроля использования пластика и проведения образовательных тренингов по данной теме, передает газета Nipashe.

Генеральный директор WWF Марко Ламбертин заявил, что высшие лица Танзании заслуживают похвалы за принятое решение о защите окружающей среды путем запрета пластика.

«Ежегодно более восьми миллионов тонн пластика попадает в Мировой океан, добавляясь к 104 тоннам, уже находящимся там, все это уничтожит естественную среду обитания уже к 2030 году, если не принять срочных мер», — заявил Ламбертин.

Со своей стороны, исполнительный директор WWF в Танзании Амани Нгусару принял меру правительства по защите окружающей среды с благодарностью, добавив, что этот огромный шаг — пример для подражания.

«Пластик занимает первое место в мире по загрязнению окружающей среды, он молча убивает наши природные богатства, заповедники и живых существ, быстрее, чем можно себе представить. Пластиковые пакеты разлагаются более 100 лет, и это вызывает серьезные проблемы. Мы счастливы, что Танзания стала одной из немногих стран, которые запретили использование пластиковых пакетов, мы обещаем оказать содействие правительству в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком», — отметил Нгусару.

Во время оглашения бюджета на 2019/20 год премьер-министр Танзании Кассим Маджалива объявил о запрете использования пластика к 31 мая 2019 года. Первого июня в стране уже будет запрещено производить пластиковые пакеты.