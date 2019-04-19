Втрое увеличилось число заболевших ВИЧ в Еврейской автономии

Биробиджан, , 07:15 — REGNUM 22 жителя Еврейской области заразились ВИЧ с начала 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по ЕАО, это в 3,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и составляет 13,58 случая на 100 тыс. жителей.

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В прошлом периоде относительный показатель заражения ВИЧ сохранялся на уровне 4,26 случая на 100 тыс. населения, когда вирусом иммунодефицита заразилось 7 человек. Кроме того, в 2019 году выросла заболеваемость кишечными инфекциями в 2,2 раза острыми и 2,4 раза вирусными. Показатель заболеваемости педикулёзом — 32,71 случай на 100 тыс. жителей вырос в сравнении с прошлым периодом в 2,1 раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начато расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни семилетнего ребёнка из города Искитим. Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ стала проверка, проведённая следователями. Стало известно, что в конце июля 2018 года неизвестный рассказал знакомым приёмных родителей мальчика о наличии у ребёнка ВИЧ-инфекции. Эти сведения составляют личную тайну и были распространены незаконно, уточнили в следственном ведомстве.