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За первый квартал в Китае были наказаны 10 статусных коррупционеров

Общество

Всего же было наказано 117 тыс. человек

Пекин, 19 апреля 2019, 07:02 — REGNUM  В общей сложности 10 чиновников уровня министерств и провинций было привлечено в Китае к дисциплинарной ответственности за первый квартал 2019 года в рамках антикоррупционной кампании, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, за указанный период дисциплинарные органы по всему Китаю получили более 752 тыс. сообщений о ненадлежащем поведении чиновников.

Было собрано более 364 тыс. доказательств виновности чиновников в нарушениях, а в расследование было взято 138 тыс. дел. Всего 117 тыс. человек, включая 10 чиновников уровня провинций и министерств, а также высокопоставленных управляющих сотрудников госкорпораций и прочих органов, понесли наказания за свои нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае началось следствие против главы транспортного департамента провинции Аньхой. Ему вменяется серьезное нарушение партийной дисциплины.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР под следствие попал глава транспортного департамента провинции Аньхой

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Коррупция и борьба с ней
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