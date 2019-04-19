Последствия аварии в детсаду: из казны Оренбуржья выделяют 540 тыс. рублей

Орск, Оренбургская область, , 06:57 — REGNUM В Оренбургской области из областного бюджета на ремонт детского сада, здание которого пострадало в результате прорыва трубы парового отопления, выделят 540 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Заксобрания региона.

Первоначально планировалось направить на ликвидацию последствий коммунальной аварии 340 тыс. рублей, но впоследствии сумму увеличили в полтора раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс возник вокруг ситуации, в которой оказался детский сад Орска. Встревоженные родители публиковали фото на интернет-ресурсах и говорили о плачевном состоянии здания, в которое приходится водить детей. По данным родительского сообщества, после январской коммунальной аварии вздулся пол и началось частичное обрушение стены. После родительского собрания, состоявшегося в конце марта с участием руководства образовательного учреждения и представителей горадминистрации, было принято решение приостановить работу детского сада. Проводится экспертиза состояния объекта, но результаты оценки станут известны в мае.

Читайте ранее в этом сюжете: «Угрожающая ситуация»: скандал вокруг детского сада в Оренбуржье