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Лесной пожар в провинции Ляонин на северо-западе Китая почти потушен

Общество

Основное пламя было потушено к 6:00 по местному времени 18 апреля

Шэньян, Китай, 19 апреля 2019, 06:46 — REGNUM  Пожар, разгоревшийся в горных лесах провинции Ляонин на северо-востоке Китая, был преимущественно потушен к 6:00 по местном времени 18 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 17:00 по местному времени 18 апреля, по-прежнему предпринимались попытки сдерживания локализованных очагов, а также недопущения возникновения пламени на тех участках, где пожар был полностью побежден.

Напомним, что для борьбы с огнем, который разгорелся около 13:40 по местному времени 17 апреля в горах Цинань близ столицы провинции Ляонин города Шэньян были привлечены усилия более 4 тыс. человек. Сильный ветер и засуха сыграли существенную роль в распространении огня. Пострадавших и жертв нет, 11 тыс. человек были эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Тушением лесного пожара в Китае заняты 4 тыс. человек, 11 тыс. эвакуированы

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Лесные пожары — 2019
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