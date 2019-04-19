Лесной пожар в провинции Ляонин на северо-западе Китая почти потушен

Шэньян, Китай, , 06:46 — REGNUM Пожар, разгоревшийся в горных лесах провинции Ляонин на северо-востоке Китая, был преимущественно потушен к 6:00 по местном времени 18 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 17:00 по местному времени 18 апреля, по-прежнему предпринимались попытки сдерживания локализованных очагов, а также недопущения возникновения пламени на тех участках, где пожар был полностью побежден.

Напомним, что для борьбы с огнем, который разгорелся около 13:40 по местному времени 17 апреля в горах Цинань близ столицы провинции Ляонин города Шэньян были привлечены усилия более 4 тыс. человек. Сильный ветер и засуха сыграли существенную роль в распространении огня. Пострадавших и жертв нет, 11 тыс. человек были эвакуированы.

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