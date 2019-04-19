Между китайским Хэфэем и японской Осакой запущен первый прямой авиарейс

Хэфэй, Китай, , 06:38 — REGNUM Прямой авиарейс начал курсировать между столицей провинции Аньхой гордом Хэфэй на востоке Китая и вторым по величине городом Японии Осакой, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться бюджетным китайским оператором Spring Airlines четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Благодаря этому время путешествия между двумя городами сократится до двух с половиной часов с нескольких часов, требовавшихся ранее на пересадки.

Рейс вылетает из Хэфэя в 15:20 по Пекинскому времени и прибывает в Осаку в 17:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Осаки в 10:20 по местному времени и приземляется в Хэфэе в 13:30 по Пекину.

Первый самолет, вылетевший в Осаку, был заполен на 100%, сообщил представитель авиакомпании Spring Airlines Сунь Юй, добавив, что с марта по август — самое горячее время поездок в Осаку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что между китайским регионом Внутренней Монголии на севере Китая и Тибетом на северо-западе страны был запущен первый прямой авиарейс.

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