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Желающих работать водителями предложено доучивать после получения прав

Общество

Обучение будет проводиться для тех, кто хочет работать водителем по найму

Москва, 19 апреля 2019, 05:53 — REGNUM  Для желающих работать водителями по найму может быть введено дополнительное профессиональное обучение. Соответствующее нововведение предложено Минтрансом РФ и опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс РФ разработал соответствующие изменения, которые могут быть внесены в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Нововведение планируется осуществлять через два года.

Водителям, не планирующим работать по найму в сфере перевозки людей и грузов, достаточно будет водительского удостоверения. Те, кто намерен работать профессионально, будут после получения прав доучиваться. По окончании обучения они получат на пять лет документ о квалификации.

Отмечается, что, в случае, если эти поправки узаконят, то они не будут касаться водителей транспорта пожарной охраны, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и транспорта российских ВС. Также они не будут распространяться на водителей транспортных средств в международном движении.

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