В Германии бывший охранник концлагеря не считает себя виновным

Берлин, , 04:55 — REGNUM Бывшему охраннику одного из нацистских концлагерей Бруно Д., гражданину Германии, предъявлены обвинения, пишет Welt.

Во время Второй мировой войны, с августа 1944 г. по апрель 1945 г., он работал охранником в концлагере «Штуттгоф» (Польша), был членом СС. Охранником он стал «из-за болезни сердца».

Он рассказал на суде, что видел, как людей отправляли в газовые камеры, а потом их трупы сжигали в крематории. При этом он не считает себя нацистом, потому что не разделяет и не разделял этих взглядов, а пленникам сочувствовал.

Своей вины обвиняемый не признаёт. По его мнению, если не он, так другой кто-то занимался бы этой работой. Бруно Д. дожил до 92 лет.

Напомним, «Штуттгоф» был лагерем для военнопленных. За время войны через него прошли 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых не выжили. В нём нацисты не только проводили над пленным медицинские эксперименты, но и варили мыло из человеческих тел.