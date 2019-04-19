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Никита Михалков: «Учусь ходить»

Общество

«Мне сделали операцию на бедре»

Никита Михалков: «Учусь ходить»
Иллюстрация: Mil.ru
Никита Михалков

Москва, 19 апреля 2019, 02:01 — REGNUM  Операцию на бедре перенёс российский режиссёр Никита Михалков, сообщил он журналистам на церемонии открытия Московского Международного кинофестиваля.

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя.

«Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября минувшего года стало известно, что Михалков перенёс операцию после «травмы спортивного свойства».

Читайте подробнее: Операция Никиты Михалкова связана со спортивной травмой

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