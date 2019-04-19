Никита Михалков: «Учусь ходить»

Москва, , 02:01 — REGNUM Операцию на бедре перенёс российский режиссёр Никита Михалков, сообщил он журналистам на церемонии открытия Московского Международного кинофестиваля.

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя.

«Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября минувшего года стало известно, что Михалков перенёс операцию после «травмы спортивного свойства».

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