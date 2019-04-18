Ростовчане прикрыли дорожные ямы фотографиями чиновников

Ростов-на-Дону, , 23:26 — REGNUM Несмотря на регулярные отчёты администрации Ростова-на-Дону о ремонте дорог, качество транспортных артерий в городе-миллионнике оставляет желать лучшего. Жители донской столицы не только не перестают выкладывать в социальных сетях подтверждающие фотоснимки, но и решились на оригинальную акцию протеста, сообщает ИА REGNUM.

В популярном городском паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых видно, что дорожные ямы в Ростове-на-Дону прикрыты портретами чиновников. Это сотрудники ростовской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

«Сегодня на нескольких улицах города появились плакаты с фотографиями чиновников и требованием работать или уходить», — сопровождает текст фотоснимки.

Таким образом горожане пытаются привлечь внимание местных чиновников к проблеме дорог.

Тем временем на официальном сайте городской администрации появилась информация о том, что в начале мая в областном центре начнется ремонт 19 дорог. Среди самых крупных объектов 2019 года — ремонт улицы Лелюшенко, моста через реку Дон на Западном обходе города. Всего планируется отремонтировать 19 объектов общей площадью более 267,5 тыс. кв. м.

Чиновники обещают, что качество производства работ будут контролировать чиновники, представители независимых лабораторий и строительного контроля.