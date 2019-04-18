Писатель Дмитрий Быков доставлен на лечение в Москву

Москва, , 23:19 — REGNUM Писатель Дмитрий Быков, который на днях был экстренно госпитализирован в Уфе, доставлен самолетом в Москву. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил журналистам главный редактора радиостанции «Эхом Москвы» Алексей Венедиктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Быков летел из Екатеринбурга в Уфу на концерт. Однако писатели стало плохо ещё в самолете на подлете к городу. После приземления он был экстренно госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Быкова ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственники Быкова решили перевезти писателя на лечение в Москву. Для этого в Уфу прибыли медики из Центра нейрохирургии имени Бурденко.

По словам Венедиктова, Быков был благополучно доставлен в Москву на самолете.

«Состояние прежнее — тяжелое, но полет прошел нормально в окружении врачей — ухудшения нет», — сказал Венедиктов.