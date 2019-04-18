Четверг, 18 Апреля 2019 года
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МОК выделит средства на восстановление собора Парижской Богоматери

Общество

В Международном олимпийском комитете надеются на восстановление Нотр-Дама к Олимпиаде 2024 года в Париже

МОК выделит средства на восстановление собора Парижской Богоматери
Олимпийский флаг

Лозанна, Швейцария, 18 апреля 2019, 22:25 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) намерен выделить €500 тысяч на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери в столице Франции. Об этом глава МОК Томас Бах сообщил в письме, направленном в оргкомитет Олимпиады-2024.

«Всё олимпийское движение было чрезвычайно тронуто той связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже», — приводит текст письма Agence France-Presse.

Бах отметил, что МОК заинтересован в завершении работ по реставрации собора к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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