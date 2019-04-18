МОК выделит средства на восстановление собора Парижской Богоматери

Лозанна, Швейцария, , 22:25 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) намерен выделить €500 тысяч на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери в столице Франции. Об этом глава МОК Томас Бах сообщил в письме, направленном в оргкомитет Олимпиады-2024.

«Всё олимпийское движение было чрезвычайно тронуто той связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже», — приводит текст письма Agence France-Presse.

Бах отметил, что МОК заинтересован в завершении работ по реставрации собора к Олимпийским играм 2024 года в Париже.