Велопрокат в Москве заработает с 25 апреля

Москва, , 19:30 — REGNUM Велопрокат в Москве начнёт работать в полном режиме на следующей неделе. Об этом 18 апреля сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Погода сейчас достаточная теплая, мы видим большой спрос, горожане спрашивают, когда уже велопрокат начнёт работать», — сказал чиновник, сообщив, что в тестовом режиме прокат запустят 20 апреля, а полноценно он заработает с 25 апреля.

Лискутов отметил, что в минувшем году москвичи и гости города совершили больше 4 млн поездок с использованием велопроката.

По его словам, в новом сезоне число велосипедов в прокате увеличится до 5,1 тысячи штук, а общее число станций достигнет 530. Пункты проката откроются в районах, где их раньше не было, в том числе в Лефортово, Марьино, Капотне и других.