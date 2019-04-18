В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ

Калуга, , 18:26 — REGNUM 18 апреля на форуме проектных траекторий «Моя Калуга — вектор в будущее» были подведены итоги конкурса студенческих работ. Форум проводится калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ совместно с Городской думой Калуги уже пятый год.

«Вектор в будущее» показывает высокую активность калужской молодёжи, её неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, — обратился к финалистам конкурса глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Городские власти уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Именно в общении с молодыми калужанами, вовлечении их в активное обсуждение и решение городских вопросов мы видим залог успешного развития местного самоуправления».

Глава городского самоуправления также поблагодарил организаторов форума — руководство калужского филиала РАНХиГС и отметил, что многие студенты и выпускники академии успешно работают в составе Молодёжной палаты при Городской думе Калуги. В предыдущие годы на конкурсе были представлены проекты, посвящённые решению актуальных городских проблем, сохранению исторического облика Калуги, повышению её туристической привлекательности, пропаганде семейных ценностей, социальной рекламе и развитию волонтёрского движения. В проектах, прошедших в финал конкурса в этом году, акцент был сделан на внедрение современных технологий в повседневную жизнь города и систему муниципального управления.

В частности, были представлены проекты внедрения системы цифровой идентификации пациентов и внедрения цифровых решений для работы общественного транспорта. Большой интерес у членов жюри вызвал проект по установке на территории Калуги автоматов по сбору упаковочной тары — пластиковых и стеклянных бутылок и алюминиевых банок.

«Вопрос перехода к раздельному сбору мусора очень актуален, — отметил Александр Иванов. — В настоящее время идёт активная подготовка к внедрению в городах этой системы. Психологически жители Калуги готовы перейти к раздельному сбору мусора, разумеется, здесь потребуется немалое время и определённые инвестиции, но двигаться в этом направлении необходимо».

Представленный на конкурсе проект «Крошка Мася и компания» предусматривает создание единой интернет-площадки по продвижению изделий ручной работы, сувениров, предметов быта и текстильной продукции, изготовленных воспитанниками детских домов, интернатов и инвалидами. Проект уже находится в стадии практической реализации: функционирует интернет-магазин, особое внимание команда проекта уделяет созданию элементов интерьера детских комнат. В итоге проект «Крошка Мася и компания» и стал победителем 5-го конкурса «Моя Калуга — вектор в будущее».

Второе место члены жюри отдали проекту установки автоматов по сбору отходов, третье и четвёртное место поделили проекты цифровизации общественного транспорта и цифровой идентификации пациентов.

Победителям и финалистам конкурса были вручены призы и дипломы. Александр Иванов поблагодарил участников конкурса и пожелал им дальнейших успехов.