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Травлей ребёнка с ВИЧ из Искитима заинтересовалась прокуратура

Общество

Ведомство назначило свою проверку

Искитим, Новосибирская область, 18 апреля 2019, 19:17 — REGNUM  Прокуратура назначила свою проверку после сообщения СМИ о травле ребёнка с ВИЧ из города Искитим. Ведомство проверит соблюдение законодательства об образовании и здравоохранении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Искитимский межрайонный прокурор Новосибирской области Роман Гулиев в связи с сообщениями ряда СМИ и обращением уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетнего, страдающего тяжёлым заболеванием, и его семьи. В ходе проверки прокуратура оценит обоснованность отказов в приёме ребёнка в образовательную организацию и предоставления ему медицинских услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации» (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Проводится расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни семилетнего ребёнка из города Искитим. В ходе проверки выяснилось, что в конце июля 2018 года неизвестный рассказал знакомым приёмных родителей мальчика о наличии у ребёнка ВИЧ-инфекции. Из-за диагноза ребёнка отказывались брать в школу, а его приёмной матери незнакомые люди советовали уехать из города.

Читайте ранее в этом сюжете: Травля ребёнка с ВИЧ в Новосибирской области вылилась в уголовное дело

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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