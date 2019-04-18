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Екатеринбург может получить федеральные деньги на строительство метро

Общество

Вопрос решат до 25 апреля

Екатеринбург может получить федеральные деньги на строительство метро
Cassidy2
Строительство метрополитена

Екатеринбург, 18 апреля 2019, 18:40 — REGNUM  Екатеринбург имеет шанс получить деньги из федерального бюджета на продолжение строительства первой линии метрополитена. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

По его словам, 18 апреля из правительства России Минфину и Минтрансу поступило распоряжение рассмотреть возможность для выделения денег на строительные работы. Речь идёт о двух станциях на север и двух на юг.

«А также проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» до станции «Каменные палатки». Срок — до 25 апреля. Очень ждём», — написал Дмитрий Ионин.

Отметим, первая линия метрополитена была построена не до конца. Несколько станций, указанных в изначальном проекте, так и не появились. При этом в 2010 году мэрия объявила о том, что её строительство окончено, и начала готовиться к созданию второй линии метро.

Вторая ветка метрополитена должна соединить станции «Металлургическая» (в Верх-Исетском районе) и «Каменные палатки» (на ЖБИ). Власти города и области надеялись привлечь федеральное финансирование к чемпионату мира по футболу, но их надежды рухнули. Теперь они рассчитывают на помощь из федерального бюджета в связи с намеченным на 2023 год празднованием 300-летия Екатеринбурга.

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Строительство метрополитена
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