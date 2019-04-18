В Калужской области осуждены владельцы крупного арсенала времён войны

Калуга, , 18:11 — REGNUM В Калуге три авиационных пушки, более 57 единиц огнестрельного оружия и 80 частей к нему, а также 74 единицы холодного оружия времён Великой Отечественной войны было обнаружено сотрудниками калужского регионального управления ФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Калужской области, у владельцев арсенала оперативниками также было изъято свыше 3,6 тысячи боеприпасов различного калибра, 15 килограмм взрывчатки и четыре взрывателя. Все оружие и боеприпасы принадлежали жителям Калужской области и были ими найдены на территории региона. Один из «чёрных копателей» является дьяконом регионального филиала «Российской церкви христиан веры евангельской» «Благодать» города Калуги.

По информации силового ведомства, суд признал всех четверых владельцев арсенала виновными в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия. Двое из них получили реальные сроки — три и два с половиной года лишения свободы. Двое других, в том числе дьякон, осуждены условно. Приговор вступил в законную силу.