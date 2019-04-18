Скворцова: Состояние Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое

Москва, , 18:08 — REGNUM Состояние госпитализированного 17 апреля в Уфе писателя Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

За ночь состояние больного не ухудшилось.

«Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь состояние его не ухудшилось. Его состояние обусловлено декомпенсацией хронического заболевания», — цитирует министра ТАСС.

Скворцова отметила, что наблюдение ведут главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения: анестезиологи, реаниматологи и неврологи, а также медики Эндокринологического научного центра. Консилиумы с участием специалистов проводятся два раза в сутки.

По словам Скворцова, для решения вопроса о необходимости и сроках медицинской эвакуации пациента в Уфу направлены специалисты НИИ Вишневского и НИИ эндокринологии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два дня назад Быков летел в Уфу из Екатеринбурга и ему стало плохо в самолете на подлете к городу. В Уфе он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Там его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее состояние Быкова прокомментировал глава минздрава Башкирии Максим Забелин. Он также констатировал, что состояние стабильно тяжелое. Инсульта у него не было, мозговое кровообращение в норме, нарушений в центральной нервной системе тоже нет. Однако диагноз Быкова знают только его родственники. Ранее родные Быкова решили перевезти его на лечение в Москву.

Накануне по итогам консилиума, который провели по поручению Скворцовой, стало известно, что показаний для перевода пациента в Москву нет, поскольку риски транспортировки Быкова превышают существующие проблемы.

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