«Репортеры без границ»: Россия и Белоруссия – аутсайдеры свободной прессы

Минск, , 18:04 — REGNUM «Враждебность и даже ненависть к журналистам, которую во многих странах демонстрируют политические лидеры, привели ко все более частым проявлениям опасной агрессии, а как следствие — к небывалому усилению атмосферы страха в некоторых странах», — констатировала в опубликованном сегодня, 18 апреля ежегодном рейтинге свободы прессы организация «Репортёры без границ».

В своём рейтинге организация разместила Россию на 149-е место. Союзной с ней Белоруссии отведено 153-е место.

В критике российских реалий «Репортёры без границ» констатировали удушающую атмосферу для тех, кто ставит под сомнение патриотизм и неоконсервативные ценности. Они также озаботились борьбой с Telegram. Критикуя белорусские реалии, в международной организации отметили такие явления, как «аресты журналистов и критикующих блогеров, блокирование сайтов справочной информации, еще более драконовская реформа закона о СМИ».

Последнее 180-е место в рейтинге заняла ещё одна постсоветская республика, соседствующая с нашей страной — Туркмения. Жёсткой критику удостоилась «Турция, самая большая тюрьма мира для журналистов».

Первые три места в рейтинге занимают Норвегия, Финляндия и Швеция. В то же время «Репортёры без границ» констатировали деградацию журналистской свободы в Америке, на Балканах и в Евросоюзе.

«Складывается ощущение, что преследование журналистов, которые мешают власти, более не знает границ. Мрачное убийство саудовского колумниста Джамала Хашогги, хладнокровно совершенное в консульстве в Турции в октябре прошлого года — это леденящее сердце предостережение, адресованное не только журналистам Саудовской Аравии (172 место,-3), но и соседних стран региона. Опасаясь за свою жизнь, многие из них прибегают к самоцензуре или попросту прекратили писать», — отметили в организации.