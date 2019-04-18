Дойдем до коллапса? В Кабардино-Балкарии в ценах на мусор виноват компьютер

Нальчик, , 17:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установили виновного в завышении цифр в платежках за вывоз мусора. Как установлено проверкой прокуратуры, причиной того, что жителям региона приходили счета с необоснованно высокими суммами, подлежащими к оплате, был сбой в работе компьютера.

Как сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе надзорного ведомства, проверка работы регионального оператора в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами ООО «Экологистика» была организована по жалобам жителей республики.

«Проверкой установлено, что ООО «Экологистика» в процессе формирования единой базы потребителей услуг допущено возникновение системного программного сбоя, повлекшего формирование платежных документов, содержащих недостоверные сведения о количестве проживающих (зарегистрированных) в жилых помещениях лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, по вине компьютера пострадали многочисленные клиенты единственного в Кабардино-Балкарии оператора, который отвечает за вывоз мусора. Но прокуратура, усмотрев в действиях «Экологистики» массовое нарушение законных прав и интересов граждан, потребовала восстановить справедливость и произвести перерасчет начисленной гражданам завышенной платы за услуги по вывозу мусора. В адрес генерального директора ООО «Экологистика» внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, что статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Кабардино-Балкарии присвоен ООО «Экологистика» в результате конкурсного отбора. Компания была единственным участником и, соответственно, победителем конкурса. Свою работу она начала с 1 января 2019 года. Установленные тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Кабардино-Балкарии варьируются от 68 до 81 рубля с человека в зависимости от населенного пункта. По данным министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР, они являются одними из самых низких в России.

Стоит отметить, что на сайте компании размещен лозунг «Самая приятная часть работы — это видеть реакцию наших клиентов». Думается, что такая негативная реакция жителей республики, которым пришлось даже пожаловаться в прокуратуру на резкое повышение услуг по вывозу мусора, у руководства предприятия не вызвала особо приятных чувств.

Конечно, компьютер — машина бездушная и может вывести любые цифры. Однако ею вполне осознанно должны управлять ответственные люди, чтобы граждане не получили разочарование от такой благой новации, как утилизация отходов «цивилизованным» методом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что мусорная реформа идет не очень гладко в ряде регионов. «Ведомости», ссылаясь на черновик его доклада для совещания у президента РФ Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля, сообщили, что работа мусорных операторов из-за низких сборов платы может быть прекращена в Дагестане и Самарской области.

Кабардино-Балкария была названа в числе регионов, где может возникнуть мусорный коллапс из-за низкой собираемости платежей за вывоз мусора. В республике якобы эта цифра составляет всего 15%. Не обвинят ли потом руководители компании-оператора по утилизации мусора в этом коллапсе компьютер?