МИД России покажет миру уникальные крымские архивы

Ялта, Крым, , 16:22 — REGNUM МИД РФ представит в Москве сборник архивных документов, связанных с Крымом за последние 200 с лишним лет. Об этом 18 апреля во время брифинга на полях Ялтинского межднародного экономического форума заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«23 апреля состоится презентация документального сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов министерства иностранных дел России». В издании представлены уникальные документы и материалы из архивов МИД, многие из которых публикуются впервые», — отметила Мария Захарова.

По её словам, они охватывают более чем 200-летний период: от Константинопольского мирного договора с Турцией 1700 года до договора об образовании СССР 1922 года.

«В сборнике освещаются события, связанные с вхождением Крыма в состав Российской Империи, рассказывается о политическом, экономическом и культурном развитии полуострова», — уточнила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова заявила, что международная изоляция Крыма является мифом, напомнив, что в 2018 году иностранные делегации осуществили более 60 визитов на полуостров.

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