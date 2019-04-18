Тверь, , 16:13 — REGNUM

Бесплатный проезд в разных видах транспорта будет предоставлен ветеранам Великой Отечественной войны на территории Тверской области в период майских праздников. Об этом было заявлено на заседании организационного комитета «Победа», которое 18 апреля провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Все участники Великой Отечественной войны должны быть окружены вниманием и заботой. Нашим ветеранам должна быть оказана всесторонняя и системная поддержка», — сказал Игорь Руденя.

С 8 по 12 мая ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах. Также с 8 по 12 мая таксомоторные предприятия Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов и их сопровождающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Подтвердили свое участие в акции уже несколько компаний — «Сити», «Таганка», «Мираж», «Везёт», «Лидер».

С 1 по 12 мая бесплатный проезд предоставляется ветеранам при поездках на судах маршрутов внутреннего водного транспорта «Зеленый Бор — Топорок» в Конаковском районе и «п-к Химинститут — с.т. Синтетик» в Твери.

Кроме того, на протяжении всего мая все участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах ОАО «РЖД» в вагонах всех классов обслуживания, а также на пригородных электричках, поездах «Сапсан» и «Ласточка».