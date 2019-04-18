Редвуд-Сити, США, , 16:05 — REGNUM

В клиентской программе онлайн-магазина Origin компании Electronic Arts обнаружена уязвимость, позволявшая злоумышленникам устанавливать на компьютер пользователя вредоносное ПО. Об этом 17 апреля сообщил портал Daily Esports.

Издатель сообщил, что он уже выпустила патч, устраняющий эту проблему. Обнаружили её специалисты компании Underdog Security, они выяснили, что хакеры, используя Origin, могли запускать на компьютере пользователя любую программу.

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Напомним, Origin используется множеством геймеров для запуска таких популярных игр, как Apex Legends и FIFA 19. По состоянию на октябрь 2018 года количество ежемесячно активных пользователей платформы составляло около 50 млн человек.

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