В Костроме подводят итог скандала вокруг работы морга

Кострома, , 15:58 — REGNUM С начала марта сотрудники морга областной больницы Костромы в 30% случаев срывали сроки выдачи тел родственникам умерших. Об этом сообщил Департамент здравоохранения области по итогам проверки.

По данным чиновников, тела выдавались родственникам «не на третий день, как положено, а на пятый». Также выявлен факт сотрудничества диспетчера отделения с одной из похоронных фирм. Сотруднику грозит увольнение. Директор и главврач областной больницы получили выговор. Чиновники обсуждают возможность увеличения числа сотрудников морга.

Данные проверки озвучил и Следственный комитет России. Как сообщает K1news, «проблемы в работе морга действительно были из-за праздничных и выходных дней. Кроме этого, часть тел находилась не на каталках из-за нехватки мест. На данный момент работники морга уже устранили все нарушения, оснований для возбуждения уголовного дела у правоохранителей нет».

"Не было установлено каких-либо фактов противоправной деятельности сотрудников костромской областной больницы. Какой-либо связи, коррупционных проявлений со стороны должностных лиц именно медицинского учреждения не было установлено. К настоящему времени достаточных оснований для возбуждения дела по поступившей информации не имеется», — отметил представитель Следственного комитета Сергей Сыромолотов.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта 2019 года в Костроме разразился скандал — патолого-анатомическое отделение областной больницы не успевало вовремя проводить вскрытия тел умерших граждан, из-за чего в морге образовались более чем недельные очереди.

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Сотрудники морга, игнорируя приказ Министерства здравоохранения России от 6 июня 2013 г. «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» (максимальный срок — до трех суток), рассказывали гражданам, что «чётко прописанных сроков проведения патолого-анатомических исследований ни в одном законе не прописано».